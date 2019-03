FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KV7 XFRA NO0010605371 KVAERNER ASA NK-,34 0.103 EUR

04Q XFRA FI4000297767 NORDEA BANK ABP 0.690 EUR

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.285 EUR

XFRA DE000HSH6JY0 HCOB MZC 4 17/20 0.000 %

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.013 EUR

S3IA XFRA XS0222524372 SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR 0.000 %

HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.241 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.089 EUR

VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.706 EUR

XFRA DE000HSH4TW8 HCOB MZC 12 14/21 0.000 %

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.419 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.334 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.201 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.303 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.027 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.365 EUR

LXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.570 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.116 EUR

DTEA XFRA US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 0.710 EUR

0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.045 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.424 EUR

CAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.067 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.151 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 1.033 EUR

2SF XFRA NO0010751910 SPAREBK 1 OESTLANDET NK50 0.423 EUR

JMM XFRA SE0000806994 JM AB 1.145 EUR

FRYA XFRA SE0000242455 SWEDBANK A 1.355 EUR

SKNB XFRA SE0000113250 SKANSKA AB B FRIA SK 3 0.573 EUR

SKFB XFRA SE0000108227 SKF AB B SK 0,625 0.573 EUR

SKFA XFRA SE0000108201 SKF AB A SK 0,625 0.573 EUR

XGJ XFRA NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2 0.730 EUR

PJFB XFRA KYG7082H1276 PICO FAR EAST HLD.SUBDIV. 0.010 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.076 EUR

K34 XFRA FI0009005870 KONECRANES OYJ O.N. 1.200 EUR