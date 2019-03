FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

II2P XFRA US45779A8615 INSPIREMD 1/18 DL-,0001

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR

CUR XFRA DE0005494538 CURASAN AG

DO3 XFRA AU000000DRM6 DORAY MINERALS LTD

P0H XFRA SE0005505898 MYFC HOLDING AB AK

8OR XFRA AU000000OGX3 ORINOCO GOLD LTD

DGW1 XFRA GB0009457366 DAILY MAIL GENL A LS-,125

1Y8 XFRA GB00B0T4LH64 HICL INFRASTRUCT.LS-,0001

0NF XFRA CA64158L1094 NEW AGE BRANDS INC.