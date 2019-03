Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Chemie- und Düngemittelkonzern Dowdupont hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, nachdem große Überschwemmungen im mittleren Westen die Verkäufe der Agrosparte des Konzerns belastet haben. Im ersten Quartal erwartet Dowdupont nun einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte der Konzern den Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gesehen. Die Nettoeinnahmen im Agrogeschäft dürften im Jahresvergleich voraussichtlich um 4 bis 6 Prozent sinken, und das operative EBITDA um 125 bis 150 Millionen unter dem Vorjahr liegen. Für die Material-Science-Sparte erwartet Dowdupont nun einen Umsatzrückgang im niedrigeren einstelligen Prozentbereich, statt im hohen einstelligen Prozentbereich. Grund sei ein größer als erwarteter Margendruck weltweit bei Verpackungs- und Spezialkunststoffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Persönliche Ausgaben Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Persönliche Einkommen Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 60,7 zuvor: 64,7 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,8 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 93,8 15:00 Neubauverkäufe Februar (ursprünglich 25.3.2019) PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -6,9% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.824,60 +0,13% Nikkei-225 21.205,81 +0,82% Hang-Seng-Index 29.056,45 +0,98% Kospi 2.140,67 +0,59% Shanghai-Composite 3.082,42 +2,92% S&P/ASX 200 6.180,70 +0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Aufwärts geht es an den Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Vor allem für den Schanghai-Composite geht es deutlich nach oben. Im Verlauf lag der Index schon knapp drei Prozent im Plus. Teilnehmer auf weitere Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. So soll die chinesische Seite unerwartete Zugeständnisse in der Frage des geistigen Eigentums gemacht haben. In der kommenden Woche sollen die Gespräche in Washington dann fortgesetzt werden. Händler begründen das Plus in Schanghai aber auch mit verstärkten Gelegenheitskäufen am Ende des Quartals. Der Nikkei-225 stieg in Tokio ebenfalls. Händler begründeten dies neben den positiven US-Vorgaben auch mit der etwas besser als erwartet ausgefallenen japanischen Industrieproduktion für den Februar. Auch die Arbeitslosenquote lag im Februar mit 2,3 Prozent unter der Schätzung von 2,5 Prozent. Dagegen trafen die Kernverbraucherpreise die Prognose der Analysten. Auch der wieder schwächelnde Yen wirkte sich positiv auf das Sentiment aus. Mit der steigenden Risikofreude der Investoren ebbe das Interesse an dem "sicheren Hafen" etwas ab, hieß es.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Plus hat sich die Aktie von Wells Fargo im nachbörslichen Handel am Donnerstag gezeigt. CEO Timothy J. Sloan tritt von seinem Amt mit sofortiger Wirkung zurück. Dies teilte die US-Bank mit. Zum Interims-CEO wurde der Leiter der Rechtsabteilung Allen Parker bestimmt. Die viertgrößte Bank der USA hat mit der Suche nach einem externen Nachfolger begonnen. Die Aktie von Wells Fargo legte um 2,2 Prozent auf 50,19 Dollar zu. Dagegen verloren die Titel von Dowdupont 2 Prozent auf 51,65 Dollar. Der US-Chemie- und Düngemittelkonzern hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, nachdem große Überschwemmungen im mittleren Westen die Verkäufe der Agrarsparte des Konzerns belastet haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.717,46 0,36 91,87 10,25 S&P-500 2.815,44 0,36 10,07 12,31 Nasdaq-Comp. 7.669,17 0,34 25,79 15,58 Nasdaq-100 7.320,47 0,17 12,28 15,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 753 Mio 820 Mio Gewinner 2.003 2.165 Verlierer 931 771 Unverändert 107 103

Etwas fester - Nach einem erneut ziellosen Handel haben sich die Anleger an der Wall Street am Donnerstag überwiegend auf die Käuferseite geschlagen. Ermutigt wurden die Investoren von Meldungen, wonach es einige Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt. Unter den Einzelaktien sorgte ein Übernahmegebot für den Wifi-Spezialisten Quantenna Communications für Bewegung. Der US-Halbleiterhersteller ON Semiconductor bietet 1 Milliarde Dollar in bar, Quantenna sprangen um 17,7 Prozent nach oben. Die Papiere von ON Semiconductor zeigten sich 1,4 Prozent im Minus. Die Aktie von Lululemon Athletica erhöhte sich um 14 Prozent. Sowohl die Ergebnisse für das vierte Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr des Herstellers von Sportbekleidung liegen über den Markterwartungen. Nach Zahlen über den Erwartungen ging es mit der Aktie des Management-Consulting-Unternehmens Accenture um 5,2 Prozent nach oben. PVH sprangen um knapp 15 Prozent. Die Mutter von Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger hat mit ihren Quartalszahlen ebenfalls überzeugt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,22 2,0 2,20 102,0 5 Jahre 2,20 4,0 2,16 27,5 7 Jahre 2,29 2,6 2,27 4,5 10 Jahre 2,39 1,7 2,37 -5,5 30 Jahre 2,81 -0,1 2,81 -26,0

Am Rentenmarkt stabilisierten sich die Renditen, die zuletzt im freien Fall gewesen waren. Belastet wurden die Notierungen auch von kurzlaufenden Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigte sich mit einem Aufschlag von 1,7 Basispunkten auf 2,39 Prozent. Damit rentieren die US-Benchmarkanleihen weiterhin auf dem niedrigsten Niveau seit 2017. Anleger bleiben damit auf der Hut und machen wenig Anstalten, den vermeintlich sicheren Hafen zu verlassen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1231 +0,0% 1,1228 1,1243 -2,0% EUR/JPY 124,32 +0,1% 124,24 123,87 -1,1% EUR/GBP 0,8591 -0,1% 0,8600 0,8556 -4,5% GBP/USD 1,3073 +0,1% 1,3056 1,3148 +2,6% USD/JPY 110,69 +0,0% 110,66 110,14 +0,9% USD/KRW 1135,42 -0,0% 1135,59 1138,75 +1,9% USD/CNY 6,7258 -0,2% 6,7390 6,7284 -2,2% USD/CNH 6,7335 -0,0% 6,7368 6,7380 -2,0% USD/HKD 7,8499 0% 7,8499 7,8500 +0,2% AUD/USD 0,7097 +0,3% 0,7079 0,7087 +0,7% NZD/USD 0,6798 +0,3% 0,6777 0,6809 +1,3% Bitcoin BTC/USD 4.014,00 +0,1% 4.008,25 4.001,87 +7,9%

Der Dollar zeigte Stärke, der ICE-Dollarindex gewann 0,4 Prozent. Auf die BIP-Daten reagierte der Dollar-Wechselkurs kaum. Der Euro fiel auf 1,1223 Dollar nach Ständen über 1,1250 am Vorabend. Die Experten von Morgan Stanley sehen hinter der aktuellen Dollarstärke Repatriierungen. US-Anleger liquidierten Auslandsinvestitionen und gingen zurück in den US-Markt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,62 59,30 +0,5% 0,32 +28,2% Brent/ICE 68,08 67,82 +0,4% 0,26 +24,5%

Der feste Greenback und die Wachstumssorgen belasteten zunächst auch die Erdölpreise, die jedoch mit dem wieder gestiegenen Optimismus am Aktienmarkt schließlich wenig verändert tendierten. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI gab 0,1 Prozent auf 59,38 Dollar ab, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 0,1 Prozent auf 67,89 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,49 1.291,18 -0,2% -2,69 +0,5% Silber (Spot) 15,00 15,03 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 842,58 841,50 +0,1% +1,08 +5,8% Kupfer-Future 2,90 2,87 +1,0% +0,03 +9,9%

Der feste Dollar machte mögliche Preisschübe beim Gold einmal mehr zunichte. Die Feinunze verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 1.291 Dollar. Damit sank der Preis des Edelmetalls den dritten Tag in Folge, obwohl sinkende Renditen und steigende Zinssenkungserwartungen eigentlich ein günstiges Marktumfeld für Gold schaffen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTURDATEN JAPAN

*Japan/Arbeitslosenquote Feb 2,3% (PROG: 2,5%)

*Japan/Kernverbraucherpreise Tokio März +1,1% (PROG: +1,1%) gg Vj

*Japan/Industrieproduktion Feb +1,4% (PROG: +1,0%) gg Vm

POLITIK USA / SÜDKOREA

US-Präsident Donald Trump empfängt am 10. April seinen südkoreanischen Kollegen Moon Jae In zu Gesprächen in Washington. Bei dem Treffen würden die beiden Staatschef "eingehend" über die "Errichtung einer Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel durch vollständige Denuklearisierung" sprechen, erklärte die Regierung in Seoul am Freitag. Für den Besuch sind demnach zwei Tage eingeplant.

RÜSTUNGSEMBARGO SAUDI-ARABIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.