Die Aktie von RIB Software kann heute deutlich zulegen und steht damit wieder über der Kursmarke von 15,00 Euro. Der Bausoftwarehersteller peilt in diesem Jahr ein höheres Wachstum an. Die Erlöse sollen auf 180 bis 200 Millionen Euro klettern, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das ist mit bis zu 46,1 Prozent Plus schneller als im vergangenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...