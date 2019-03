Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin, 29. März 2019 (pta011/29.03.2019/08:05) - Die Design Hotels AG (m:access, München: LBA; ISIN: DE0005141006) veröffentlicht heute die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018. Der Gesamtumsatz ist um rund 7 Prozent gestiegen und liegt damit über den zu Beginn und zur Mitte des Jahres 2018 geäußerten Erwartungen. Der operative Gewinn konnte um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und liegt damit deutlich über den geäußerten Annahmen.



Die wichtigsten Kennzahlen im Konzern:



Der Gesamtumsatz stieg im Geschäftsjahr 2018 um rund 7 Prozent auf 24,548 (22,921) Mio. Euro. Insbesondere die Steigerung bei den Transaktionsgebühren konnte zum Gesamtwachstum beitragen.



Der Umsatz aus Lizenzgebühren für die Mitgliedschaft bei Design Hotels erhöhte sich um 5 Prozent auf 4,398 (4,202) Mio. Euro. Der Anteil am Konzernumsatz belief sich auf 18 (18) Prozent. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 waren 327 (309) Mitgliedshotels mit 22.144 (21.143) Zimmern, verteilt auf 233 Destinationen und 62 Länder im Design Hotels Portfolio.



Die vereinnahmten Transaktionsgebühren beliefen sich im Gesamtjahr auf 14,708 (13,230) Mio. Euro und lagen somit 11 Prozent über dem Vorjahreswert. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtumsatz von 60 (58) Prozent. Der überproportionale Anstieg bei den Transaktionsgebühren resultiert aus den Buchungen im Rahmen des SPG-Programms und der damit einhergehenden Anbindung an die Starwood-Buchungskanäle, welche mittlerweile in die Marriott Plattform übergegangen sind.



Die Marketing- und Beratungsdienstleistungen sind in 2018 um ca. 1 Prozent zurückgegangen. Der Umsatz ist demnach auf 5,442 (5,489) Mio. Euro gesunken. Das entspricht einem Anteil von 22 (24) Prozent am Konzernumsatz. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang ist die Veränderung des Produkt- und Serviceangebots, wobei margen-schwache Produkte aus dem Angebot an die Mitgliedshotels herausgenommen wurden.



Die Rohertragsmarge lag mit 57 (57) Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Das Rohergebnis konnte um 7 Prozent auf 14,035 (13,090) Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Es ist damit proportional zum Gesamtumsatz gestiegen.



Trotz des allgemein gestiegenen Geschäftsvolumens wurde die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2018 mit fast 90 konstant gehalten. Der Personalaufwand stieg im Wesentlichen aufgrund höherer Boni um ca. 3 Prozent von 6,730 auf 6,960 Mio. Euro. Der Umsatz je Mitarbeiter konnte von etwa 244.000 auf 273.000 Euro erhöht werden.



Vertriebsaufwendungen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 1,336 (1,412) Mio. Euro. In 2018 liegen sie unter dem Vorjahresniveau, was vor allem auf Umstellung der Strategie beim sogenannten Search Engine Advertisement (Suchmaschinenwerbung) zurückzuführen ist.



Die Verwaltungsaufwendungen sind mit 1,687 (1,613) Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese Entwicklung hängt hauptsächlich mit höheren Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sowie Verlusten bei Wechselkursen zusammen.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte in 2018 3,576 (3,055) Mio. Euro, was einem Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge betrug 15 (13) Prozent. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag im Geschäftsjahr bei 3,199 (2,649) Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) für das Jahr 2018 betrug 3,241 (2,694) Mio. Euro.



Zum 31. Dezember 2018 verfügte der Konzern über liquide Mittel in Form von Bargeld und kurzfristig verfügbaren Einlagen in Höhe von 1,408 Mio. Euro gegenüber 1,755 Mio. Euro zum Bilanzstichtag des Vorjahres. Der Vorstand geht davon aus, dass im Jahr 2019 alle Zahlungsverpflichtungen aus der normalen betrieblichen Tätigkeit mit den Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden können.



Das Eigenkapital erhöhte sich von 10,827 Mio. auf 12,198 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote beträgt 64 (66) Prozent.



Weiterführende Erläuterungen:



Die internationale Reisebranche konnte dank des weltweiten Wirtschaftswachstums auch in 2018 wieder positive Entwicklungen verzeichnen. Die weltweiten Ankunftszahlen sind laut der United Nations World Travel Organization (UNWTO) in den ersten neuen Monaten des Jahres 2018 um ca. 5% auf fast 1,1 Milliarde Reisende gewachsen. Insbesondere die Regionen Asien-Pazifik und Südamerika konnten zu dem Gesamtwachstum beitragen. Design Hotels konnte einmal mehr von diesen Entwicklungen profitieren.



CEO Peter Cole kommentierte: "Wir sind mit der Entwicklung des Unternehmens und den entsprechenden Kennzahlen für das Jahr 2018 sehr zufrieden. Wir konnten den Gesamtumsatz sowie den operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern und die zu Beginn und zur Mitte des Geschäftsjahres geäußerten Erwartungen übertreffen. Die Partnerschaft mit Marriott, zuvor Starwood, hat sich einmal mehr positiv auf das Ergebnis ausgewirkt, was insbesondere an der Umsatzentwicklung bei den Transaktionsgebühren zu sehen ist. Obgleich der Wettbewerb im Markt steigt, werden wir uns auch weiterhin im Einklang mit der Design Hotels Community und unseren Hoteliers auf unsere innovative Vorreiterrolle konzentrieren."



Unternehmenskalender:



19. Juni 2019 21. Ordentliche Hauptversammlung in Berlin



18. Juli 2019 Investorenpräsentation bei der m:access Konferenz in München



01. August 2019 Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2019



Über Design Hotels Design Hotels vermarktet eine handverlesene Kollektion von mehr als 300 Inhaber geführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen: Konzeption, Positionierung, Vermarktung, Vertrieb und Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - zwischen seinen Mitgliedern, Gästen und Visionären aus anderen Branchen. Kein Hotel bei Design Hotels gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher: Von Hoteliers, Architekten, Designern und Kreativen, deren Leidenschaft aus guten Ideen unvergleichliche Erlebnisse macht.



www.designhotels.com, ISIN: DE0005141006, m:access Börse München (Freiverkehr)



