Die Börsen Asiens haben am Freitag ein starkes erstes Quartal mit Gewinnen beendet. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen schnellte um fast 4 Prozent auf 3872,34 Punkte nach oben und der Hang Seng in Hongkong stieg um zuletzt knapp 1 Prozent.

Für das erste Quartal steht damit beim CSI ein Plus von fast 29 Prozent auf der Kurstafel, womit er zumindest einen Teil des sehr schwachen Börsenjahres 2018 aufholte, als Konjunkturängste aufgezogen waren. Zum Start des neuen Jahres profitierten die Kurse dann von der Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit. Hier gingen die Verhandlungen am Freitag weiter. Detaillierte Angaben zum Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht. Eine Lösung könnte noch Zeit brauchen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag 0,82 Prozent höher mit 21 205,81 Punkten. Damit ergibt sich für ihn ein Plus von rund 6 Prozent im ersten Quartal. Für Gesprächsstoff am japanischen Aktienmarkt sorgte zum Wochenschluss Daiichi Sankyo. Die Aktien des Pharmaunternehmens schossen nach Abschluss einer Forschungsallianz mit dem britischen Branchenkollegen AstraZeneca um 16 Prozent hoch./mis/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0082 2019-03-29/08:47