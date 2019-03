Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 65 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einem enttäuschenden Ausblick auf 2019 seien die Erwartungen bei 1&1 Drillisch und dem Mutterkonzern United Internet zurückgesetzt worden, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ausmaß erscheine ihm aber übertrieben, sodass er beträchtliches Aufwärtspotenzial für die Aktien sehe - auch wenn die Unsicherheit um die Beteiligung an der Auktion von 5G-Frequenzen wohl zeitnah nicht nachlassen werde./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-03-29/09:10

ISIN: DE0005089031