Der deutsche Leitindex kommt aktuell - wenn überhaupt - nur in Trippelschritten voran. Gestern war der DAX zwar zeitweise komfortabel im Plus. Am Ende reichte es aber doch nur zu einem Mini-Gewinn von neun Pünktchen.



Marktidee: Infineon. Infineon hat in dieser Woche mit einer Gewinn- und Umsatzwarnung für Unruhe gesorgt. Die Aktie rutschte daraufhin kräftig ab. Immerhin gibt es aus charttechnischer Sicht auch ein positives Signal. Zwei Tage in Folge hielt eine wichtige Unterstützungszone.