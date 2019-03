Das Interesse an dem AKTIONÄR "Hot-Stock der Woche" aus Ausgabe 05/19 nimmt weiter zu. Kein Wunder: Nabaltec verfügt über ausgezeichnete Wachstumsaussichten und könnte in Sachen E-Mobilität mit vorneweg fahren. Die Aktie befindet sich seit Jahresanfang im Aufwind. Mittlerweile steht für 2019 ein Plus von knapp 50 Prozent zu Buche. Es gibt gute Gründe, warum die Rallye nach einer Verschnaufpause weiter gehen sollte.

