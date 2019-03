Neue Hoffnung auf eine Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit sorgt am Freitag für positive Stimmung an den Börsen. In Shanghai steigen die Kurse um 3,2 Prozent, der japanische Nikkei klettert immerhin um 0,8 Prozent. Die deutschen Anleger nehmen die Steilvorlage auf und hieven den DAX in Richtung 11.500-Punkte-Marke.

