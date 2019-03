Soeben wurde eine kleine Firma für Schutztechnologie erworben, die 35 Mio. Euro Umsatz bringt und das Produktportfolio von Rheinmetall ausbaut bzw. abrundet. Die in Düsseldorf gehandelten Auftragserwartungen in Sachen Rüstung, insbesondere im Zuge einer möglichen Fusion oder maßgeblichen Beteiligung am Leopardpanzer, ist die wichtigste Strategiefrage für Rheinmetall. Düsseldorf selbst steckt den Rahmen für die künftigen Rüstungsaufträge an die deutschen Firmen bis auf 100 Mrd. Euro für die nächsten Jahre hoch. In Rheinmetall zu investieren ist so ähnlich wie ein Investment in die bekannten amerikanischen Rüstungsadressen Lockheed oder Northrop bzw. General Dynamics etc.



