Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel meldet überraschendes Umsatzplus

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Februar entgegen den Erwartungen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, legten die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang um 1,0 Prozent prognostiziert. Für Januar wurde der monatliche Anstieg auf 2,8 (zunächst: plus 2,9) Prozent revidiert.

Deutsche Importpreise steigen geringer als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im Februar etwas schwächer gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 1,6 Prozent registriert. Im Vorfeld war ein Plus von 1,7 Prozent erwartet worden.

Frankreichs Inflation lässt im März nach

Die französische Inflation hat im März nachgelassen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate sank auf 1,3 von 1,6 Prozent im Februar, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit über einem Jahr.

Berlin verlängert Rüstungsembargo gegen Saudi-Arabien um sechs Monate

Deutschland liefert auch im kommenden halben Jahr keine Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien: Die große Koalition hat eine Einigung im Streit um die Exporte an das Königreich erzielt. Der Lieferstopp werde um sechs Monate bis Ende September verlängert, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. In diesem Zeitraum würden grundsätzlich auch keine Neuanträge genehmigt.

Facebook kündigt neuen Umgang mit Wahlwerbung zur Europawahl an

Das Online-Netzwerk Facebook will vor der Europawahl im Mai Veränderungen bei der Handhabung von Wahlwerbung vornehmen. Facebook wolle mit "neuen Werkzeugen" die "Integrität der Wahlen" schützen, erklärte Facebook-Manager Richard Allen. Ziel sei es, die Nutzung von Online-Werbung für unerwünschte Eingriffe von außen zu verhindern und die Transparenz für alle Formen politischer Werbung zu erhöhen.

Trump und Moon planen Treffen zu Nordkorea im April

US-Präsident Donald Trump empfängt am 10. April seinen südkoreanischen Kollegen Moon Jae In zu Gesprächen in Washington. Bei dem Treffen würden die beiden Staatschef "eingehend" über die "Errichtung einer Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel durch vollständige Denuklearisierung" sprechen, erklärte die Regierung in Seoul. Für den Besuch sind demnach zwei Tage eingeplant.

Venezuelas Rechnungshof verhängt Ämterverbot gegen Guaido

Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido ist vom Rechnungshof des Landes als Parlamentspräsident für abgesetzt erklärt und mit einem 15-jährigen Ämterverbot belegt worden. Der Präsident des Rechnungshofs, Elvis Amoroso, begründete die Entscheidung mit Korruptionsvorwürfen gegen Guaido. Dieser habe Einnahmen aus ausländischen Quellen nicht ordnungsgemäß angegeben.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko/Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 8,25%

GB/Nationwide Hauspreisindex März +0,2% gg Vm; +0,7% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: unverändert gg Vm: +0,6% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen März -13 (Feb: -13)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: -14

Japan/Einzelhandelsumsatz Feb +0,4% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Feb -1,8% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio März +1,1% (PROG: +1,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio März +0,9% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio März unverändert gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Feb 2,3% (PROG: 2,5%)

Südkorea Industrieproduktion Feb -2,6% (PROG: -0,8%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Feb -2,7% (PROG: unverändert) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Feb 98,3 (Jan: 98,6)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.