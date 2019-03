In der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Zollstreit zwischen den USA und China kehren Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax legte am Freitag zur Eröffnung 0,6 Prozent auf 11.498 Punkte. Zugleich stieg die Anspannung wegen der geplanten dritten Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May.

