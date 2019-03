Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Osram nach der jüngsten Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Sie habe zwar schon mit einer Prognosesenkung gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Ihre Gespräche mit dem Management deuteten auch auf eine extrem niedrige Möglichkeit für Vorausplanung hin, da Kunden meist nur noch kurzfristig bestellten./stk/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-29/09:34

ISIN: DE000LED4000