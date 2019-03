Am Mittwoch hat Aurelius Equity Opportunities seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Den Aktionären winkt eine ordentliche Dividende. Doch das muss nicht alles sein, sind dieses Jahr doch Beteiligungsverkäufe möglich.

Keine Überraschungen in der Bilanz

Das 2018er-Zahlenwerk von Aurelius Equity Opportunities (39,70 Euro; DE000A0JK2A8) liegt seit Mittwoch vor, Überraschungen gab es keine. Die Beteiligungsgesellschaft bestätigte die bereits vorab veröffentlichten Ergebnisse für das vergangene Jahr. So lag der Konzernumsatz mit 3,78 Mrd. Euro wie erwartet unter dem Wert des Vorjahrs. Beim Gesamt-EBITDA erreichten die Süddeutschen 94,4 Mio. Euro und damit deutlich weniger als 2017 (627,7 Mio. Euro). Der Grund für den starken Rückgang lag an den Übernahmen. 2018 wurden 84,4 Mio. Euro an Erträgen aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung, sogenannte bargain purchases, aus den erworbenen Unternehmen berücksichtigt. 2017 waren es mit 447,1 Mio. Euro deutlich mehr gewesen.

Basisdividende steht

Entscheidend sind in diesem Fall andere Dinge: So ist der ...

