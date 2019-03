EQUITS GmbH: EQUI.TS bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Spezialmaschinenbauer mit starkem Jahresstart DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Prognose EQUITS GmbH: EQUI.TS bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Spezialmaschinenbauer mit starkem Jahresstart 29.03.2019 / 09:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Guidance 2019 - vorsichtig und optimistisch zugleich Viscom AG stellte am 19.03.2019 erstmals ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2019 vor und plant mit einem Jahresumsatz zwischen EUR 94 bis EUR 100 Mio. Die EBIT-Marge soll - nachdem diese Kennzahl in 2018 11,7 % erreichte - zwischen 10 und 13 % liegen, was einem EBIT zwischen EUR 9,4 und EUR 13,0 Mio. entspricht. Ursächlich für diese vorsichtige Herangehensweise ist die sich eintrübende Konjunktureinschätzung und die geringe Visibilität über die Jahresmitte 2019 hinaus. Unser Planungsrechenwerk passen wir auf der Ergebnisebene an. Der Geschäftsverlauf in Q4/18 war sehr lebhaft. Daran dürfte sich ein erfreuliches Q1/19 anschließen, zumal die ins Q1/19 verschobenen Auslieferungen zu einem anfänglichen Ergebnisschub führen dürften. Zusammengenommen könnte das H1/19 in Gänze also erfreulich verlaufen, denn es liegen Bestellungen in Rekordhöhe ("Book-to-bill-Ratio" per 31.12.18: 102 %) vor. Wesentliche Zukunftsinvestitionen bei Viscom zur Bewältigung des im Anschluß an das "Übergangsjahr 2019" sich abzeichnenden Wachstum, sind getätigt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Kontakt: Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 www.equits.de 29.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 793457 29.03.2019 AXC0104 2019-03-29/09:51