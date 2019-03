Der Bausoftwarehersteller Nemetschek will nach kräftigen Zuwächsen auch im laufenden Geschäftsjahr weiter zulegen.

Investoren sind begeistert von den Zielen.

Die Nemetschek-Aktien nahmen im frühen Handel Kurs auf ihr Rekordhoch. Sie setzten ihre Rally am Vormittag an der Spitze des MDax mit einem Plus von zuletzt 6,25 Prozent auf 146,10 Euro fort. Nach einer Rally um mehr als 50 Prozent im bisherigen Jahresverlauf fehlen damit nicht mehr viel bis zum Rekordhoch von 154,80 Euro aus dem September 2018.

Der überraschend gute Ausblick von Nemetschek impliziere ein weiterhin hohes Umsatzwachstum aus eigener Kraft, schrieb Analyst Holger Schmidt vom Bankhaus Metzler in einer ersten Reaktion. In Zeiten einer weltweit trägeren Konjunktur und einer schwächeren Entwicklung des US-Häusermarktes scheine die Nachfrage nach Software robust zu sein.

Für 2019 werde mit einen Konzernumsatz von 540 bis 550 Millionen Euro gerechnet, teilte Nemetschek am Freitag mit. Dies entspreche einem Wachstum zum Vorjahr von 17 bis 19 Prozent. Die vorläufigen Zahlen von Anfang Februar bestätigte das Unternehmen. Neu bekannt gegeben wurde am Freitag unter anderem der Jahresüberschuss, der um 2,4 Prozent auf 76,5 Millionen Euro zulegte.

Bei der Ebitda-Marge erwartet Nemetschek einen Wert zwischen 25 und 27 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte diese Kennzahl 26,3 Prozent. Den aktuellen Zielkorridor begründet Nemetschek unter anderem mit neu akquirierten Marken, die noch geringe Margen ablieferten, und steigenden Personalkosten durch laufende Einstellungen.

Der Umsatz von Nemetschek war wie bereits bekannt 2018 auch dank einer Übernahme um knapp 17 Prozent auf 461 Millionen Euro geklettert. Organisch konnte der Konzern um gut 14 Prozent zulegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um gut 12 Prozent auf 121 Millionen Euro./stk/jha/mis

