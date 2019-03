Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks sinken weiter, so die Analysten der Helaba.In der Eurozone sei dies durch die zuletzt sehr zurückhaltenden Worte der EZB-Vertreter verstärkt worden, die zudem das Thema Staffelung bei den negativen Einlagenzinsen in den Vordergrund gerückt seien. Wenn es nun Freibeträge bei den Strafzinsen bei Banken geben solle, dann wirke das für sich allein genommen in der Tendenz steigernd auf Geldmarktzinsen. Daher sei marktseitig darüber debattiert worden, ob die EZB im Gegenzug dann auch den Einlagensatz weiter senken würde. Zumindest die wieder erhöhte monetäre Dynamik spreche nicht für solch einen Aktionismus, auch wenn konstatiert werden müsse, dass die Zuwachsraten der Geldaggregate insgesamt noch immer als verhalten einzustufen seien. ...

