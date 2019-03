Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für den Batteriehersteller Varta von 36,5 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nun die besseren Aussichten für das Geschäft mit Lithium-Ionen-Minibatterien in seine Schätzungen eingearbeitet, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Folge habe er die Erwartungen für den Gewinn je Aktie um 9 Prozent für 2020 und um 15 Prozent für 2021 erhöht./stk/ajx

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0TGJ55

AXC0117 2019-03-29/10:20