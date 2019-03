29.3.: Franz Jurkowitsch läutet die Opening Bell für Freitag. Der Warimpex-CEO feierte am Donnerstag das 60jährige Firmenjubiläum mit Weggefährten aus Politik, Wirtschaft und Kapitalmarkt. Wir gratulieren! http://warimpex.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 28.3.: Karin Schwarz-Viechtbauer und Florian Szeywerth läuten die Opening Bell für Donnerstag. Via ÖISS-Homepage läuft die Anmeldung für die Fachtagung "Allroundplayer Sportstätte - Internationale Trends und beispielgebende Projekte" am 25.April 2019 in Wien. Mehr unter https://www.oeiss.org/oeiss/de/aktuell/veranstaltungen/allroundplayer-sportstaette/ https://www.facebook.com/groups/Sportsblogged/ 27.3.: Peter Schäfer läutet die Opening Bell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...