ProSiebenSat.1 muss sich verändern!

Für ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) werden Zugpferde wie die Sendung "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer wichtiger, da das traditionelle Fernsehen durch Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix weiter unter Druck gerät. Umso erfreuter ist man beim Medienkonzern darüber, mit der immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlten Sendung klar die Prime Time dominieren zu können. Laut Unternehmensangaben vom 22. März verfolgten hervorragende 19,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer die Sendung am Vorabend. Angesichts des Wachstums digitaler Angebote bleibt jedoch die Frage, was solche Erfolge noch wert sind.

ProSiebenSat.1 selbst möchte in Zukunft verstärkt auf den Digital- und Commerce-Bereich setzen. Allerdings musste Vorstandschef Max Conze bei der Präsentation der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 am 7. März einräumen, dass 2018 kein Jahr war, mit dem man zufrieden sein könne, da die Schwäche im TV-Werbegeschäft noch nicht ausreichend mit dem Wachstum im Digital- und Commerce-Bereich ausgeglichen werden konnte. Trotzdem sieht man sich auf einem guten Weg und glaubt, die richtigen Schritte eingeleitet zu haben. Einfach wird es jedoch nicht.

