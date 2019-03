Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.03.2019 Kursziel: 16,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Ausblick signalisiert Fortsetzung des profitablen Wachstumstrends Vita 34 hat gestern den Geschäftsbericht 2018 sowie die neue Guidance veröffentlicht. [Tabelle] Vorläufige Eckdaten bestätigt: Mit Erlösen i.H.v. 20,4 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 4,7 Mio. Euro bestätigte Vita 34 die Ende Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Kernmarkt Deutschland (+33,3% auf 14,0 Mio. Euro). Hier setzte insbesondere das im Mai 2018 eingeführte Preismodell VitaPur aufgrund des geringeren Einstandspreises für die Einlagerung einen zusätzlichen Nachfrageimpuls. Demgegenüber hat sich das Auslandsgeschäft u.a. aufgrund eines Vertriebspartnerwechsels schwach entwickelt (-26,1% auf 6,4 Mio. Euro). Insgesamt lagerte das Unternehmen Ende 2018 ca. 226.000 Stammzellenpräparate ein (+5,1% yoy, CAGR 2015-2018: +15,9%). Die deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung (EBITDA: +155,6%) ist sowohl auf das starke Wachstum in der margenstärkeren Region Deutschland als auch diverse Kostenoptimierungsmaßnahmen zurückzuführen. Positiv wirkten hier z.B. Einsparungen bei den Vertriebsaufwendungen in Skandinavien (Vertriebskosten: -9,3% yoy) sowie der kosteneffizientere Versand- und Herstellungsprozess durch die in 2018 erhaltene Genehmigung zur verlängerten Transportzeit. Darüber hinaus sind Einmaleffekte im Nachgang der Seracell-Übernahme in 2017 weggefallen. Belastend für das Nettoergebnis (0,8 Mio. Euro vs. MONe 2,1 Mio. Euro) waren in Q4 außerplanmäßige Abschreibungen auf eine Ausleihung und Beteiligung am slowakischen Tochterunternehmen (Finanzergebnis 2018: -0,8 Mio. Euro vs. -0,3 Mio. Euro im Vj.) sowie ein einmalig erhöhter Steueraufwand aufgrund von steuerlich nicht abzugsfähigen Verlusten in Form von Abschreibungen auf Ausleihungen. In 2019 rechnen wir wieder mit einer geringeren Steuerquote von 20,0% (2018: 53,4%). Überproportionale Ergebnisentwicklung auch in 2019 avisiert: Für das laufende Geschäftsjahr stellt der Vorstand ein organisches Umsatzwachstum auf 21,0 bis 23,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Bandbreite von 5,0 bis 5,6 Mio. Euro in Aussicht. Da der Vertriebspartnerwechsel inzwischen abgeschlossen ist, wird hier in 2019 eine Rückkehr auf den Wachstumspfad erwartet. Darüber hinaus möchte Vita 34 in diesem Jahr auch wieder anorganisch wachsen. Wir haben unser Bewertungsmodell fortgeschrieben und die Prognosen nach Bekanntgabe der Jahresziele leicht überarbeitet. Fazit: In 2019 gehen wir von einer Fortsetzung des profitablen Wachstums aus und sehen Vita 34 gut positioniert, um auch am Konsolidierungsprozess der Branche aktiv mitzuwirken. Nach Überarbeitung unseres Bewertungsmodells erhöhen wir unser Kursziel auf 16,50 Euro (zuvor: 16,00 Euro) und bestätigen damit die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17743.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 05:02 ET (09:02 GMT)