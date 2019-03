ThyssenKrupp-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 13 EUR

Mit einem Kursrückgang von 44 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate zählt die ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) zu den schwächsten Werten im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) für diesen Zeitraum. Die Nachricht, dass ThyssenKrupp Marine Systems und Embraer die brasilianische Marine für die Zukunft ausrüsten sollten, wurde von den Börsianern positiv aufgenommen. Mit einem Kursanstieg von 1,50 Prozent setzte sich die Aktie im Vormittagshandel des 29.3.19 an die Spitze der DAX-Aktien.

Kann die als stark unterbewertet eingeschätzte ThyssenKrupp-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 13 Euro zurückerobern (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 21.3.19), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 12,00 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 12,00 Euro, Bewertungstag 15.5.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX82K86, wurde beim ThyssenKrupp-Kurs von 11,95 Euro mit 0,62 - 0,63 Euro gehandelt.

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 13,00 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,08 Euro (+71 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,54 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,54 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF7C6G3, wurde beim Aktienkurs von 11,95 Euro mit 0,48 - 0,50 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 13,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der ThyssenKrupp-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,46 Euro (+192 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 11,40 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 10,8727 Euro, KO-Marke bei 11,40 Euro, BV 1, ISIN: DE000GA3T0Z4, wurde beim Aktienkurs von 11,95 Euro mit 1,08 - 1,09 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 13 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 2,13 Euro (+95 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de