H&M hat in den Ausbau des Online-Geschäfts und eine effizientere Logistik investiert. Das belastete zwar den Gewinn, aber nicht so stark wie befürchtet.

Die Investitionen des schwedischen Bekleidungskonzerns H&M in den Ausbau des Online-Geschäfts und eine effizientere Logistik zahlen sich aus: Zwar belasteten die Kosten zum Beginn des neuen Geschäftsjahres noch den Gewinn, der das siebte Quartal in Folge sank, wie H&M am Freitag mitteilte. Doch der Rückgang beim Ergebnis vor Steuern auf 1,04 (Vorjahr: 1,26) Milliarden Schwedischen Kronen fiel deutlich geringer aus als von Analysten befürchtet.

Der Umsatz legte im ersten Quartal (Dezember bis Februar) um zehn Prozent zu. "Wir sehen, dass unser Umbau einen Effekt hat und wir werden diese Arbeit ...

