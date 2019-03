Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Aktie Telekom: https://goo.gl/FH71D1 Aktie Wirecard: https://goo.gl/N9ZHVP Aktie Rhön Klinikum: https://goo.gl/FsTKiq Aktie RIB Software https://goo.gl/4ZNX9c Vor dem Wochenende nehmen die Bullen nochmal Anlauf und versuchen den Dax über 11.500 Punkte zu heben. Unterstützung kommt von freundlichen Vorgaben der Wall Steet und aus Asien. Anleger setzen möglicherweise darauf, dass sich das Chaos bei Brexit und Handelskrieg in absehbarer Zeit in Wohlgefallen auflöst. End of Hängepartie, sozusagen. Neues von Wirecard: Der Zahlungsabwickler schlägt zurück und will die Financial Times verklagen. Die wiederum druckt einen neuen negativen Bericht. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß