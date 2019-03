Maverix Metals Inc. veröffentlichte gestern die operativen und finanziellen Ergebnisse für das vierte Quartal sowie Gesamtjahr 2018. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen in Q4 einen adjustierten Nettogewinn von 0,7 Millionen Dollar verzeichnete. Der Umsatz belief sich im selben Zeitraum auf 9 Millionen Dollar.



Insgesamt konnten 5.650 Unzen Goldäquivalent verkauft werden. Der operative Cashflow betrug im vierten Quartal des Jahres 7 Millionen Dollar.



Im Gesamtjahr hingegen verzeichnete Maverix einen adjustierten Nettogewinn von 3,5 Millionen Dollar. Ebenso erwirtschaftete man einen Rekordumsatz von 34,1 Millionen Dollar. Insgesamt verkaufte man rekordverdächtige 20.886 Unzen Goldäquivalent.



Der operative Cashflow belief sich im selben Zeitraum auf 24,5 Millionen Dollar. Zum 31. Dezember 2018 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 6,8 Millionen Dollar sowie Betriebskapital in Höhe von 11,3 Millionen Dollar.



