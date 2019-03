Sie hat es tatsächlich geschafft. Nachdem sich das Papier bereits in den vergangenen Tagen sehr stark präsentiert hatte, ist der Aktie von Evotec am heutigen Freitag der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen. 2,4 Prozent legt das Papier am Vormittag zu auf derzeit 23,39 Euro. Das neue Langzeithoch liegt bei 23,43 Euro. Mit dem heutigen Kurssprung ist die Aktie hinter Nemetschek, die 6,8 Prozent zulegen kann und Aurubis mit +2,8 Prozent der drittstärkste Wert des Tages im MDAX. Das Kaufsignal ist generiert. Nun gilt es, den Ausbruch zu bestätigen und auch auf Schlusskursbasis über dem alten Hoch von 23,36 Euro zu schließen.

