Die T-Aktien notieren am Freitag 0,75 Euro (-4,9%) leichter als am Vortag. Doch kein Grund zur Panik: Dieses Minus beinhaltet den Dividendenabschlag in Höhe von 0,70 Euro. Möglicherweise zeigen sich die aktuellen Notierungen als lukratives Einstiegsniveau. Denn Charttechnisch bleibt die 200-Tagelinie als Unterstützung intakt. Was Anleger wissen...

