Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH: Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C). Viscom AG habe am 19.03.2019 erstmals ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2019 vorgestellt und plane mit einem Jahresumsatz zwischen EUR 94 bis EUR 100 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...