Zürich (ots) - Gerne informieren wir über die aktuelle Lage im

Gastgewerbe und laden herzlich ein zur Teilnahme an unserer

Jahresmedienkonferenz:



Donnerstag, 25. April, 10.30 Uhr, Hotel Schweizerhof in Bern (ab

10.00 Uhr Willkommens-Kaffee)



Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse, wird eine umfassende

Standortbestimmung vornehmen. Im Mittelpunkt seiner politischen

Ausführungen stehen eine Legislatur-Bilanz sowie ein Ausblick aus

Branchensicht auf die National- und Ständeratswahlen im Herbst.



Gilles Meystre, Vorstandsmitglied GastroSuisse und Präsident

GastroVaud, wird auf Konsumtrends und ihr Potenzial für die Branche

eingehen.



Daniel Borner, Direktor GastroSuisse, wird die neuesten Zahlen zu

Angebot und Nachfrage im Gastgewerbe aus dem druckfrischen

"Branchenspiegel 2019" präsentieren.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen im Voraus für

Ihre Anmeldung bis Mittwoch, 17. April, an:

communication@gastrosuisse.ch



Originaltext: GastroSuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007695

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.rss2



Kontakt:

GastroSuisse

Kommunikation

T 044 377 53 53

communication@gastrosuisse.ch