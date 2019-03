Der Goldpreis kam am Donnerstag deutlich unter Druck. Das Ganze mutete in der Entwicklung seltsam an. Zwar war der US-Dollar als Gegenspieler fester, doch nicht so fest, dass dies einen solchen Rutsch beim Goldpreis hätte auslösen müssen. Des Rätsels Lösung könnte aber in einem anderen Edelmetall liegen: Palladium musste kräftig Federn lassen. Die restlichen Edelmetalle wurden in Sippenhaft genommen.

