IRW-PRESS: Tethyan Resources PLC: Tethyan gibt garantierte Privatplatzierung von 5 Mio. CAD bekannt

Tethyan gibt garantierte Privatplatzierung von 5 Mio. CAD bekannt

NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN US-NACHRICHTENDIENSTEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN USA

JERSEY, Großbritannien, 28. März 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tethyan Resources plc (TSXV: TETH) (Tethyan oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit TD Securities Inc. getroffen hat, als Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (die "Konsortialbanken") tätig zu sein. Die Konsortialbanken haben vereinbart, im Rahmen einer garantierten Privatplatzierung entweder auf eigene Rechnung oder für substituierte Käufer 6.250.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zu einem Preis von 0,80 CAD pro Stammaktie (der Ausgabepreis) zu kaufen. Im Rahmen dieser Privatplatzierungen sollen Bruttoerlöse von 5 Mio. CAD generiert werden.

Jerrold Annett, Chief Executive Officer von Tethyan, sagte dazu: Das Unternehmen freut sich sehr, dass JP Morgan Asset Management U.K. und Richard Warke, Executive Chairman des Unternehmens, sich diesem Privatplatzierung anschließen. So elitäre Investoren zu diesem Zeitpunkt anzuziehen, spricht für die Qualität der Vermögenswerte, die Tethyan besitzt.

Die Erträge aus dem Angebot werden für die Finanzierung der geplanten Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Projekts Rudnica und des fünf Kilometer entfernten Zink-Blei-Silber-Projekts in Serbien verwendet.

Man geht davon aus, dass das Angebot vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden am oder um den 17. April 2019 abgeschlossen wird.

Die im Rahmen dieses Aktienangebots ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten.

Die Aktien werden durch eine Ausnahmeregelung bei Privatplatzierungen zugelassenen Investoren in allen kanadischen Provinzen und in den USA auf Basis einer Privatplatzierung gemäß Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung angeboten. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Aktien in den USA dar. Die angebotenen Aktien wurden und werden auch nicht gemäß United States Securities Act von 1933 registriert und dementsprechend werden sie nicht zum Kauf angeboten und dürfen auch nicht - weder direkt noch indirekt - in den USA, deren Hoheitsgebieten oder in Protektoraten mit US-Rechtsordnung noch an Staatsangehörige der USA oder zugunsten von Staatsangehörigen der USA verkauft, geliefert oder zum Kauf angeboten werden, es sei denn es liegt eine Befreiung von der Registrierungsanforderung dieses Acts vor.

Über Tethyan

Tethyan Resources plc ist Mitglied der Augusta Group of Companies und ein in England und Wales eingetragenes Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen sowie an der TSX Venture Exchange notiert. . Tethyan konzentriert sich auf den Tethyan-Mineralgürtel in Osteuropa, insbesondere Serbien, wo es ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Edel- und Basismetallprojekten mit bekannter Mineralisierung und überzeugenden Bohrzielen erwirbt und exploriert. Tethyan legt sehr großen Wert auf verantwortliches Engagement bei der lokalen Bevölkerung und den Anteilseignern und hat sich der proaktiven Erfüllung der Good International Industry Practice (GIIP) und dem nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement verschrieben. Weitere Informationen finden Sie auf Tethyans Website: www.tethyanresources.com.

Kontakt

Tethyan Resources plc

+44 1534 881 885

Jerrold Annett, Chief Executive Officer

+1 416 366 5678 Ext. 207 | jerrold@tethyan-resources.com

Haftungsausschluss für die TSX Venture Exchange

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (als solcher Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung

Forward-looking Statements

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" nach kanadischem Wertpapierrecht dar. Zu den Zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Privatplatzierung und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, über das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots und über das Explorationsprogramm des Unternehmens. Allgemein sind zukunftsgerichtete Aussagen an Worten wie beabsichtigt, wird oder ähnlichen Wörtern und Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Tethyan wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich: die Nutzung der Erlöse aus dem Angebot und das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots. Obwohl das Management von Tethyan versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Tethyan wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis hierin aufgenommen werden, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

10 Bond Street

St. Helier, Jersey, JE2 3NP

Tel: +44(0)1534 881 885

Email: info@tethyan-resources.com

Web: https://www.tethyan-resources.com/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46330

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46330&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BDG 12Z65

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN GB00BDG12Z65

AXC0152 2019-03-29/11:21