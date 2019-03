Zürich (ots) - Massimo Lusardi (44), Partner und

Konsumgüterexperte, verantwortet ab 1. April 2019 als Managing

Partner die Geschäfte der internationalen Managementberatung Bain &

Company in der Schweiz. Er löst Thomas Lustgarten (52) ab, der dieses

Amt 13 Jahre innehatte und die neu geschaffene Position des Chairman

Schweiz übernimmt. Zusätzlich steht Lustgarten dann auch der

weltweiten Praxisgruppe Industriegüter und -services vor.



Massimo Lusardi begann seine Karriere bei Bain 2006 im Mailänder

Büro, nachdem er seinen MBA an der INSEAD in Singapur und

Fontainebleau absolviert hatte. Seither war er schwerpunktmässig in

der Konsumgüterbranche tätig. Dort unterstützte er seine Kunden

insbesondere in Fragen der Commercial Excellence, im Vertrieb und bei

grossen Transformationsprogrammen. Auch im Industriesektor blickt

Lusardi auf eine starke Erfolgsbilanz zurück. Als neuer Schweizchef

wird Lusardi mit seiner Erfahrung und seinen Managementkompetenzen

das überdurchschnittliche Wachstum von Bain im Schweizer

Beratungsmarkt fortführen.



"Mit Massimo Lusardi haben wir einen exzellenten Kandidaten

ausgewählt, der für noch mehr Präsenz von Bain im so wichtigen

Schweizer Beratungsmarkt sorgen wird", betont Thomas Lustgarten,

Schweiz-Chairman in spe. "Wir wollen unseren erfolgreichen

Wachstumskurs in allen Branchen ausbauen und innovative Lösungen für

unsere Kunden entwickeln und gemeinsam realisieren." Lusardi gilt im

Unternehmen als zuverlässige, bedachte und vorausschauende

Führungspersönlichkeit. Kunden schätzen ihn zudem für seine ergebnis-

und umsetzungsorientierte Arbeitsweise. Im Rahmen seiner künftigen

Aufgabe kann er sich auf die volle Unterstützung der gesamten

Partnergruppe verlassen. "Ich freue mich auf die neue

Herausforderung", erklärt Lusardi. "Und ich fühle mich geehrt, diese

wichtige Rolle in Zürich übernehmen und das Schweizer Bain-Büro in

seine nächste Wachstumsphase führen zu dürfen."



Mit Chairman Schweiz neue Position geschaffen



Lustgarten gibt die bei Bain übliche rollierende

Führungsverantwortung nach erfolgreichen 13 Jahren weiter. Ihm ist es

gelungen, den Umsatz in der Schweiz zu verfünffachen, die Zahl der

Mitarbeiter zu vervierfachen und die Partnergruppe von seinerzeit 5

auf heute 20 Partner zu erweitern. "Thomas Lustgarten hat grosse

Erfolge erzielt und gemeinsam mit der Schweizer Partnergruppe die

Bedeutung von Bain als führende Strategieberatung in der Schweiz

gefestigt", stellt Bain-EMEA-Chef Domenico Azzarello fest. "In den

letzten 13 Jahren hat Bain für nahezu alle SMI-notierten Unternehmen

gearbeitet."



Nicht zuletzt wegen seiner Erfolgsbilanz wird Lustgarten als

Chairman gemeinsam mit Lusardi die Zukunft von Bain in der Schweiz

gestalten. Parallel dazu übernimmt der Industrieexperte die weltweite

Leitung der Praxisgruppe Industriegüter und -services. Damit wird

diese Branche, die für das Wachstum von Bain von grosser Bedeutung

ist, auf weltweiter Ebene erstmals von einem Schweizer geführt. Dies

unterstreicht den hohen Stellenwert der Schweiz für Bain insgesamt.



