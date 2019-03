Die Spielwarenmarke Mecard, die mit einer firmeneigenen Technologie des koreanischen Spielzeugunternehmens Choirock Contents Factory Co., Ltd. entwickelt wurde, gewann eine vom globalen Spielzeugunternehmens Spin Master Ltd. in China eingereichte Patentverletzungsklage.

Im Jahr 2016 reichte Spin Master beim Gericht für geistiges Eigentum in Guangzhou, China, eine Patentverletzungsklage gegen Mecard ein, in der behauptet wurde, dass Mecard ein Patent im Zusammenhang mit Spin Masters Bakugan-Spielzeug verletzt habe. Im Prozess entschied das Gericht, dass die Mecard-Spielzeuge nicht gegen das Bakugan-Patent von Spin Master verstoßen und wies daher die Patentverletzungsklage von Spin Master zurück. Spin Master legte Berufung ein, aber das Gericht bestätigte die Gerichtsentscheidung und machte die Entscheidung endgültig und nicht anfechtbar. Da keine weiteren Berufungen verbleiben und nach fast drei Jahren Prozessführung in China, hat Mecard schließlich einen vollständigen Sieg in Bezug auf das Bakugan-Patent von Spin Master errungen. Die Prozesskampagne von Spin Master gegen Mecard in China ist nun beendet.

"Choirock besitzt Patente im Zusammenhang mit dem weltweit ersten Mechanismus zur Transformation eines Spielzeugs durch Anheben einer Karte, deren Unterseite nach der Transformation freigelegt wird", erklärte ein Vertreter von Choirock, dem südkoreanischen Unternehmen, das das geistige Eigentum und die Patente von Mecard besitzt. "Mecard ist die meistverkaufte Spielzeugmarke in Korea. Choirock hat alle Anstrengungen unternommen, um unseren innovativen Transformationsmechanismus auf der ganzen Welt zu schützen und wird unser geistiges Eigentum weiter stärken. Choirock erwartet von seinen Wettbewerbern, dass sie unser geistiges Eigentum respektieren und wird energische Maßnahmen gegen jeden Verstoß gegen das geistige Eigentum von Choirock ergreifen."

Über Choirock

Choirock Contents Factory Co. Ltd. ist Koreas führender Content Creator und Anbieter. Choirock ist hoch spezialisiert auf die Planung und Entwicklung von Spielzeug, Animationen, mobilen Apps/Plattformen und Lizenzgeschäften und widmet sich der Entwicklung einzigartiger und innovativer Inhalte wie Turning Mecard, Dino Mecard, Ghost Mecard, Bbasha Mecard, Hello Carbot, Hello Carbot Koong, Hello Carbot Mini, SofyRuby, My Friend Koriri und vielen anderen. Choirock hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Familien ‚Freude am Spiel' zu bieten. Besuchen Sie uns online unter www.choirockcf.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190329005177/de/

Contacts:

Choirock Contents Factory Co., Ltd.

Evan Wang

+82-70-5008-9900

press@choirockcf.com