Osram: Übung macht den Meister

Am Donnerstagabend war es mal wieder so weit. Osram (WKN: LED400 / ISIN: DE000LED4000) wartete mit einer weiteren Gewinnwarnung auf, was die im MDAX gelistete Osram-Aktie entsprechend in die Tiefe drückte. Am Freitag war es jedoch schon wieder Zeit für eine Stabilisierung. Die Frage bleibt allerdings, ob diese von Dauer sein wird.

Genauso wie andere Unternehmen bekommt auch Osram die anhaltende Marktschwäche in der Automobilindustrie zu spüren. Außerdem wurden Probleme im Geschäft mit der Allgemeinbeleuchtung und bei mobilen Endgeräten ausgemacht. Dem Unternehmen macht vor allem die Schwäche in China zu schaffen. Eine Folge der weltweiten Konjunkturabkühlung.

