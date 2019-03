AutoBank AG: Aufsichtsrat der Autobank AG beschließt Neuausrichtung der Bank; heute durchgeführter Forderungsverkauf bewirkt Steigerung der Eigenmittelquote um etwa 1% DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung AutoBank AG: Aufsichtsrat der Autobank AG beschließt Neuausrichtung der Bank; heute durchgeführter Forderungsverkauf bewirkt Steigerung der Eigenmittelquote um etwa 1% 29.03.2019 / 12:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat der Autobank AG beschließt Neuausrichtung der Bank; heute durchgeführter Forderungsverkauf bewirkt Steigerung der Eigenmittelquote um etwa 1% Die Autobank AG hat heute beschlossen, ihre Geschäftstätigkeit neu auszurichten. Die Geschäftsbereiche Retail-Kreditfinanzierungen sowie Händlerfinanzierung werden zeitnah - voraussichtlich ab 30. April 2019 - weitgehend eingestellt. Die Geschäftsbeziehungen zum Großteil der Autohändler, mit denen die Autobank bis dato zusammen gearbeitet hat, werden zeitnah aufgelöst. Das bestehende Portfolio an Retail- und Händlerfinanzierungen wird entsprechend den Laufzeiten der Finanzierungen sukzessive innerhalb der nächsten 3-5 Jahre weitgehend auslaufen. Bestehende Finanzierungskunden werden innerhalb der vereinbarten Laufzeiten selbstverständlich weiterhin wie gewohnt serviciert. Anstelle der eingestellten Geschäftsfelder wird sich die Autobank ab sofort auf die Refinanzierung von Leasinggesellschaften konzentrieren. Durch die geplanten Maßnahmen sollen die cost-income-ratio der sowie die Eigenmittelquoten Autobank mittelfristig deutlich verbessert werden, da kostenintensive Geschäftsfelder zu Gunsten weniger aufwändiger Banktätigkeiten aufgegeben werden. Für das laufende Jahr 2019 ist auf Grund der beschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen ein Verlust in den Dimensionen des Jahres 2018 zu erwarten. Ab dem Jahr 2020 wird nach den derzeitigen Planungen ein Turnaround mit deutlich positiven Erträgen erwartet. Mit der Einstellung der Geschäftsfelder Retailkredit- und Händlerfinanzierung wird ein Personalabbau einhergehen. Die Autobank AG wird dementsprechend mit heutigem Tage etwas mehr als 20 Mitarbeiter, dies entspricht rund einem Viertel der Belegschaft, zur Kündigung beim AMS anmelden. Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang einen ausgedehnten Sozialplan beschlossen, der jedoch noch unter der Bedingung einer Zustimmung durch das AMS steht. Darüber hinaus hat die Autobank AG heute ein Forderungspaket gegenüber Leasingnehmern im Umfang von EUR 46 Mio. an einen Partner verkauft. Die Transaktion bewirkt eine sofortige Steigerung der Eigenmittelquote der Bank um gut 1%-Punkt. Rückfragehinweis: Walter Gröblinger Biznetz & Kommunikations GmbH Tel.: +43/676/3126655 Mail: w.groeblinger@biznetz.at Kontakt: Mag.DI Christian Sassmann Mitglied des Vorstands Christian.sassmann@autobank.at 29.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AutoBank AG Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 A - 1100 Wien Österreich ISIN: AT0000A0K1J1 WKN: A1C27D Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 793551 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793551 29.03.2019 CET/CEST ISIN AT0000A0K1J1 AXC0167 2019-03-29/12:02