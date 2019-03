Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Fahrdienstvermittler Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) aus San Francisco geht am heutigen Freitag an die New Yorker Börse Nasdaq, so die Deutsche Börse AG. Damit finde dort ein vielbeachteter Börsengang statt, den Kommentatoren als möglichen Anfang einer Reihe von IPOs US-amerikanischer Tech-Giganten sehen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...