Die norwegische Elektrowagenvereinigung "Elbilforening" kritisiert lange Wartelisten für Elektroautos und sieht vor diesem Hintergrund sogar das vor drei Jahren von der Regierung ausgegebene Ziel in Gefahr, ab 2025 in Norwegen nur noch emissionsfreie Neuwagen zuzulassen. Einem Bericht von der Deutschen Presse-Agentur zufolge hinkt das Angebot der Nachfrage in Norwegen schon heute extrem hinterher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...