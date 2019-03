Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Jon Peace kürzte angesichts eines verhaltenen Jahresbeginns im Handelsgeschäft abermals seine Gewinnschätzungen, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Die Bestätigung der Gespräche mit der Commerzbank über eine mögliche Fusion dürften aber das Papier weiter stützen, glaubt er./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-03-29/12:15

ISIN: DE0005140008