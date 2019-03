Nemetschek (645290) profitiert vom Bau-Boom und kann daher seine Absätze kräftig steigern. Das Wachstum soll auch 2019 weitergehen, wie der Software-Anbieter zum Wochenschluss mitteilte. Der Ausblick gefiel dem Markt so gut, dass die Aktie einen Freudensprung machte und nun auch das Rekordhoch vom Vorjahr wieder in Angriff nimmt. Fundamental ist der Titel aber teuer, weshalb ein Einstiegsversuch via Discounter (DC2Q5Z) die bessere Lösung darstellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...