BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund des Brexit reist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Donnerstag nach Dublin. Geplant sei ein "Kurzbesuch", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Bundeskanzlerin möchte sich auf Einladung von Premierminister Leo Varadkar vor Ort in Irland ein Bild über die aktuelle Situation machen", erklärte Demmer. Im Vordergrund der politischen Gespräche stehen laut einer Mitteilung insbesondere die aktuellen Entwicklungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU.

March 29, 2019 06:57 ET (10:57 GMT)

