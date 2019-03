marktEINBLICKE um 12: DAX legt zu, "Financial Times" lässt Wirecard nicht zur Ruhe kommen

Trotz des anhaltenden Brexit-Chaos und eines erneuten Angriffs der "Financial Times" auf Wirecard konnte der DAX am Freitagmittag zulegen. Dabei steht der Kampf um die 11.500-Punkte-Marke im Fokus.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 11.486 MDAX +0,5% 24.658 TecDAX -0,8% 2.653 SDAX +0,3% 10.823 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.341

Die Topwerte im DAX sind thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001), Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Einmal mehr steht auch Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) im Fokus. Der Schlagabtausch zwischen dem Zahlungsabwickler und der "Financial Times" geht in die nächste Runde. In der zweiten Reihe sorgt Osram (WKN: LED400 / ISIN: DE000LED4000) für Schlagzeilen. Nicht unbedingt in einer positiven Weise.

