Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hochtief von 160 auf 152 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baukonzern falle dem Schuldenabbau beim zweitgrößten Aktionär Atlantia zum Opfer, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fundamental ändere sich für ihn bezüglich Hochtief nach dem Verkauf der Hochtief-Aktien durch Atlantia nichts, so der Experte. Es bestehe aber die Gefahr, dass Atlantia noch weitere Hochtief-Aktien abstoßen werde./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 09:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 10:05 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-03-29/12:31

ISIN: DE0006070006