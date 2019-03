SNP mit gutem Start ins Jahr 2019 DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose SNP mit gutem Start ins Jahr 2019 29.03.2019 / 12:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SNP | Corporate News SNP mit gutem Start ins Jahr 2019 Konzernabschluss 2018: - Konzernumsatz 131,0 Mio. EUR (plus 7% gegenüber Vorjahr) - Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 2,3 Mio. EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR) - Operativer Cashflow 3,3 Mio. EUR (plus 10,8 Mio. EUR gegenüber Vorjahr) - Ergebnis je Aktie bei -0,26 EUR (Vorjahr: -0,47 EUR) Ausblick 2019: - Wachstum beim Konzernumsatz auf 145 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR erwartet - Operative Ergebnis-Marge (EBIT, IFRS) im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich - EBITDA-Marge (IFRS und Non-IFRS) im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich Heidelberg, 29. März 2019 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ist gut in das Jahr 2019 gestartet. Wie das Unternehmen bei der Vorlage der Jahreszahlen zum Geschäftsjahr 2018 mitteilte, hat SNP in den ersten Monaten des laufenden Jahres an die positiven Entwicklungen im zweiten Halbjahr 2018 anknüpfen können. Insgesamt war das Geschäftsjahr 2018 bei der SNP stark von Investitionen in Wachstum sowie von Maßnahmen zur Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit und zur nachhaltigen Verbesserung und Sicherung der Profitabilität geprägt. "Wir sind 2018 erneut gewachsen und wir konnten unsere Ertragskraft im zweiten Halbjahr 2018 deutlich verbessern. Gleichzeitig haben wir wichtige Weichen für die personelle und strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens gestellt. Hieran haben wir in den ersten Monaten dieses Jahres anknüpfen können. Wir können daher festhalten: SNP ist gut ins Jahr 2019 gestartet", sagte Dr. Andreas Schneider-Neureither, Verwaltungsratsvorsitzender und CEO der SNP SE. Im Einzelnen erzielte die SNP-Gruppe im Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz in Höhe von 131,0 Mio. EUR, dies entspricht einem Zuwachs von 7% gegenüber dem Vorjahr. Ausschlaggebend waren insbesondere die im Vorjahr unterjährig erfolgten Akquisitionen, die im Geschäftsjahr 2018 vollumfänglich konsolidiert wurden. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag im Geschäftsjahr 2018 bei 2,3 Mio. EUR nach 3,3 Mio. EUR im Vorjahr. Der Ergebnisrückgang ist zurückzuführen auf zeitliche Streckungen seitens der Kunden bei der technischen Umsetzung von Transformations-Großprojekten im Bereich SAP S/4HANA und der damit einhergehenden niedrigeren Auslastung im Beratungssegment sowie niedriger als erwartete Softwarelizenzumsätze mit SNP-Eigenprodukten. Für das Geschäftsjahr 2018 errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -1,6 Mio. EUR (i. Vj. -2,7 Mio. EUR). Damit ergibt sich ein Ergebnis pro Aktie (verwässert und unverwässert) von -0,26 EUR (i. Vj. -0,47 EUR). Operativer Cashflow verbessert Mit 3,3 Mio. EUR verbesserte sich der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Jahr 2018 in Relation zum Vorjahr um 10,8 Mio. EUR. Grund dieser deutlichen Steigerung waren insbesondere positive Working Capital-Effekte. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug im Jahr 2018 -12,0 Mio. EUR, gegenüber -34,0 Mio. EUR im Jahr 2017. Der Zahlungsmittelabfluss basiert mehrheitlich auf geleisteten Kaufpreisraten für in den Vorjahren erworbene Unternehmen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 15,5 Mio. EUR resultiert überwiegend aus der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung in Höhe von 17,0 Mio. EUR; im Vorjahr lag der Mittelzufluss bei 44,0 Mio. EUR. Mit -8,7 Mio. EUR zeigte sich der Free Cashflow gegenüber dem Vorjahreswert von -41,5 Mio. EUR stark verbessert. Die Eigenkapitalquote liegt mit 45,7% (2017: 39,1%) weiter auf sehr solidem Niveau. Die Nettoverschuldung konnte gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR reduziert werden. Deutliche operative Verbesserungen im zweiten Halbjahr 2018 Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 konnte der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte 2018 um 0,8 Mio. EUR auf 65,9 Mio. gesteigert werden. Die EBIT-Marge legte überproportional auf 5,3% zu, gegenüber -9,2% im ersten Halbjahr 2018. Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung sowie die Auflösung von Kaufpreisverbindlichkeiten trugen maßgeblich zu dieser Ergebnisverbesserung bei. "Wir haben in der zweiten Jahreshälfte unser Working Capital verbessert sowie Liquidität und Profitabilität deutlich gesteigert. Die wiedergewonnene finanzielle Stabilität ist eine gute Wachstumsbasis für das laufende Jahr und darüber hinaus", sagt Dr. Uwe Schwellbach, CFO der SNP SE. Prognose 2019 Auf Basis einer gegenüber dem Vorjahr verbesserten Auslastung und steigenden Softwareumsätzen rechnet SNP für das Geschäftsjahr 2019 weiterhin mit einem Konzernumsatz zwischen 145 Mio. EUR und 150 Mio. EUR. Mit Blick auf die operative Ergebnis-Marge (EBIT-Marge, IFRS) wird mit einem Wert im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich und für die EBITDA-Marge (IFRS und Non-IFRS) mit einem Wert im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Am übergeordneten mittelfristigen Ziel der strukturellen Profitabilitätssteigerung und -sicherung hält die SNP-Gruppe unverändert fest. "Angesichts der Fortschritte bei den Unternehmensstrukturen und der damit verbundenen Steigerung der Leistungsfähigkeit für die Kunden, der unverändert guten Markt- und Auftragslage sowie unserer internationalen Vertriebs- und Softwarestrategie gehen wir für das laufende Geschäftsjahr von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus. Wir sind überzeugt, dass die SNP auf einem guten Weg ist und ihren Wachstumskurs fortsetzt", erklärte Dr. Andreas Schneider-Neureither. Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht zum Jahr 2018 ist abrufbar auf der SNP-Internetseite unter: http://www.snpgroup.com/de/investor-relations/finanzpublikationen Über SNP Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen. CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1.350 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner Investor Relations: Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com http://www.snpgroup.com/de/Investor-Relations/ 29.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 793085 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793085 29.03.2019 ISIN DE0007203705 AXC0192 2019-03-29/13:00