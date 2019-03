Der TÜV SÜD beteiligt sich in Thailand an dem Aufbau eines Batterietestzentrums nahe Bangkok. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnete das deutsche Dienstleistungsunternehmen jetzt mit dem dortigen Industrieministerium und dem Thailand Automotive Institute (TAI). Für eine Gesamtinvestition von 13,5 Mio Euro soll in Thailand das "größte und modernste Testzentrum für Li-Ionen-Batterien ...

