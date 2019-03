Heidelberg (ots) - Auf der Mitgliederversammlung des VPH (Verband der Privaten Hochschulen e.V.) am 28. März 2019 wurde nach drei Jahren turnusgemäß wieder ein neuer Vorstand gewählt. Professor Dr. Peter Thuy, Dr. Harald Beschorner und Professor Dr. Marcelo da Veiga, gehören dem Vorstand weiter an. Neu im Vorstandsteam sind: Professor Dr. Anne Dreier, Rektorin und Geschäftsführerin der FHM (Fachhochschule des Mittelstandes) und Professor Dr. Julia Sander, Kanzlerin und Geschäftsführerin der EBS Universität.



Die Ämter sind wie folgt besetzt: - Vorstandsvorsitzender: Prof. Dr Peter Thuy - Stv. Vorstandsvorsitzende: Prof. Dr. Julia Sander - Schatzmeister: Dr. Harald Beschorner - Beisitzer: Prof. Dr. Anne Dreier Prof. Dr. Marcelo da Veiga.



Professor Klaus Hekking, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SRH Holding, und Professor Dr. Richard Merk, Geschäftsführer der Fachhochschule des Mittelstandes, haben sich entschieden, aus dem Vorstand auszuscheiden. Der langjährige VPH Vorstandsvorsitzende Prof. Hekking wurde zum Ehren- Vorstandsvorsitzenden ernannt. Gastgeber der Mitgliederversammlung war die Fachhochschule Dresden.



Pressekontakt: Verband der Privaten Hochschulen e.V. (VPH) Piret Lees Tel.: 06221 883616 vorstand@private-hochschulen.net www.private-hochschulen.net