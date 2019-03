Berlin (ots) -



Der Ticketverkauf für das YOU Summer Festival startet am 1. April 2019. Karten für Europas größtes Jugendevent können im YOU-Onlineshop oder in allen S-Bahn-Kundenzentren sowie an allen S-Bahn-Automaten in Berlin zum Vorzugspreis gekauft werden.



In diesem Jahr wartet das YOU Summer Festival vom 24. bis 26. Mai wieder mit absoluten Highlights auf. Hier erleben Jugendliche mit der YOU Squad und TubeTour ihren ganz persönlichen Fan-Moment. Auch die anderen Bereiche wie Sports Corner, Summer Stage, Future's Space, Fit Food Station oder die Berliner Streetdance-Meisterschaft lassen die Herzen der jungen Besucher höher schlagen. Tickets sind ab dem 1. April 2019 zu folgenden Optionen erhältlich.



Die Ticketoptionen



1-Tagesticket 15,00 EUR (Onlineshop 10,00 EUR) 2-Tagesticket 20,00 EUR (Onlineshop 15,00 EUR) BFF-Ticket 20,00 EUR (Onlineshop 15,00 EUR) Elternticket 10,00 EUR (Onlineshop 6,00 EUR) TubeTour meets YOU 25,00 EUR (Onlineshop 20,00 EUR) (Meet&Greet 25.5.19) TubeTour meets YOU BFF-Ticket 30,00 EUR (Onlineshop 25,00 EUR) (Meet&Greet 25.5.19) Schulklassen-Ticket 40,00 EUR (Onlineshop 40,00 EUR) (24.5.19)



Rabatt auf YOU-Tickets bei der S-Bahn



Die S-Bahn Vorteilstickets gibt es in allen S-Bahn-Kundenzentren sowie an allen S-Bahn-Automaten zu folgenden Preisen:



1-Tagesticket 10,00 EUR 2-Tagesticket 15,00 EUR BFF-Ticket 15,00 EUR Elternticket 6,00 EUR



YOU Sonntags-Special



Als S-Bahn oder BVG-Abonnent gibt es am Sonntag, 26. Mai 2019 einen Rabatt von 50% auf den Original-Ticketpreis an der Tageskasse und zahlt somit nur 7,50 EUR statt 15,00 EUR.



Weitere wichtige Infos



Kinder unter sechs Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt und Youngsters ab 12 Jahren dürfen sich ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf dem YOU Summer Festival aufhalten.



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.



