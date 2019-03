Der Brexit und schwache Konjunkturdaten haben die Gewinne an der Wiener Börse am Freitag zu Mittag in Schach gehalten. Nach einem freundlichen Auftakt tendierte der ATX um 12.00 Uhr mit 0,35 Prozent bzw. 10,53 Punkte bei 3.031,40 Punkten im Plus. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,29 Prozent, FTSE-100/London +0,11 Prozent ...

