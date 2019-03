Schaltbau Holding AG: Schaltbau-Vorstand verkleinert sich nach guten Fortschritten wieder DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Schaltbau Holding AG: Schaltbau-Vorstand verkleinert sich nach guten Fortschritten wieder 29.03.2019 / 14:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 29. März 2019. Der aktuell noch aus vier Personen bestehende Vorstand der Schaltbau Holding AG wird sich zum 1. April 2019 auf drei Personen verkleinern. Der bislang für die fortlaufende Anpassung und Umsetzung des Restrukturierungskonzepts zuständige Chief Restructuring Officer Dr. Martin Kleinschmitt wird mit Ablauf des 31. März 2019 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand ausscheiden. Damit besteht der Vorstand zum dem 1. April 2019 aus Dr. Albrecht Köhler (Vorstandssprecher), Thomas Dippold (Finanzvorstand) und Volker Kregelin (Vorstand für Mobile und Stationäre Verkehrstechnik), einer nach den guten Fortschritten der Schaltbau-Gruppe in den letzten Quartalen bis auf Weiteres angemessenen Besetzung. Der Aufsichtsrat und die verbleibenden Mitglieder des Vorstands danken Dr. Martin Kleinschmitt für seine engagierte und erfolgreiche Tätigkeit und freuen sich, dass er nach seinem Ausscheiden als Vorstand der Schaltbau-Gruppe weiter als Berater zur Verfügung stehen wird. Der Schwerpunkt seiner Aktivitäten wird sich auf die Unterstützung bei M&A-Projekten und die anstehende Refinanzierung des Konzerns erstrecken. Kontakt Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbaugroup.de Über Schaltbau Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere in der Verkehrstechnik und bei industriellen Anwendungen mit Gleichstrom-Schalttechnik in Zukunftsmärkten wie New Energy, E-Mobility, DC-Industry und Smart Building. Disclaimer Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 29.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbau.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 793681 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793681 29.03.2019 ISIN DE000A2NBTL2 AXC0217 2019-03-29/14:09