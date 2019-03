Wien (www.fondscheck.de) - BlackRock wird den BSF-BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund (ISIN LU1376384795/ WKN A2AFKJ) Mitte Mai liquidieren - obwohl Ende Februar immerhin noch 175 Millionen US-Dollar in dem Fonds steckten, so die Experten von "FONDS professionell"."Mit dieser Größe hat der Fonds nicht die zur Verfolgung seiner Anlagestrategie erforderliche optimale Größe; die wirtschaftliche Weiterführung des Fonds ist nach Ansicht des Verwaltungsrats somit nicht möglich, weshalb es nicht im besten Interesse der Anleger liegt, weiterhin in den Fonds zu investieren", heiße es in einer Anlegerinformation, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. ...

